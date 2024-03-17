Компания Apple собирается представить шесть новых моделей iPad, включая 11- и 12,9-дюймовые iPad Pros, все они будут оснащены OLED-дисплеями.

Изображение - нейросеть.

Компания Apple собирается представить шесть новых моделей iPad, включая 11- и 12,9-дюймовые iPad Pros, все они будут оснащены OLED-дисплеями. Samsung Display и LG Display считаются основными поставщиками OLED-панелей для этих моделей. Но новый отчет от корейского издания ET News сообщает, что Samsung System LSI будет единственным поставщиком микросхем драйверов дисплея (DDI) для моделей iPad Pro, даже для тех, которые оснащены OLED-панелями LG Display. Это решение говорит о том, что DDI от Samsung превосходят по качеству другие варианты. Ожидается, что в ближайшее время Apple анонсирует новую линейку iPad Pro, которая также будет содержать новый дизайн, чипсет M3, улучшенную камеру и беспроводную зарядку MagSafe. Для планшетов также будет выпущена обновленная клавиатура Magic Keyboard.

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Эксклюзивная поставка Samsung DDI для Apple для грядущих OLED-моделей iPad Pro подтверждает конкурентоспособность корейской компании в этой области. Samsung Display поставляет OLED-панели не только для iPad, но и для iPhone, обеспечивая превосходную цветопередачу и четкость изображения. DDI означает Display Driver Chip, это полупроводниковая интегральная схема, которая служит интерфейсом между микропроцессором или цифровой системой и панелью дисплея. Она управляет дисплеем для отображения на нем фотографий и видео.

Корейские гиганты, Samsung Display и Samsung Electronics DDI, доминируют в индустрии DDI, причем доля Samsung Electronics DDI на рынке по состоянию на третий квартал 2023 года составляет 29,7%. DDI является важнейшим компонентом, определяющим характеристики готового продукта и дисплея, управляя пикселями для достижения широкого диапазона цветов. По оценкам, в этом году будет выпущено около 9-10 миллионов единиц OLED iPad, что меньше общего объема продаж iPad и iPhone из-за того, что OLED-дисплеи доступны только в вариантах Pro.