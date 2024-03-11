Компания Qualcomm официально объявила о том, что 18 марта состоится "Конференция по выпуску новых флагманских продуктов Snapdragon".

Компания Qualcomm официально объявила о том, что 18 марта состоится "Конференция по выпуску новых флагманских продуктов Snapdragon". И сообщила, что перед долгожданным Snapdragon 8 Gen 4 будет выпущен новый флагманский чип для Android, который обеспечит потребителям производительность флагманского уровня по более доступной цене.

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По слухам, Qualcomm может представить на конференции два новых чипа - Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7+ Gen 3. Позиционируясь в среднем и высоком ценовом диапазоне, эти чипы, как ожидается, предложат производительность, близкую к флагманским моделям, но по более низкой цене. Одной из ключевых особенностей новых чипов является их архитектура, которая повторяет архитектуру флагманской модели Snapdragon 8 Gen 3, что позволяет значительно повысить пропускную способность.

По сообщениям зарубежного СМИ Notebookcheck, Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7+ Gen 3 будут оснащены тем же суперъядром Cortex-X4, что и Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8s Gen 3 будет работать на частоте 3,01 ГГц, что немного ниже, чем 3,3 ГГц у флагманской модели, а Snapdragon 7+ Gen 3 будет работать на частоте 2,6 ГГц.

Кроме того, оба чипа будут включать 4 больших ядра Cortex-A720, обеспечивая отличный уровень эффективности работы. Что касается GPU, то Snapdragon 8s Gen 3 оснащен Adreno 735, а Snapdragon 7+ Gen 3 также будет иметь Adreno 735.

Ожидается, что Snapdragon 8s Gen 3 по производительности будет находиться между Snapdragon 8 Gen 3 этого года и прошлогодним Snapdragon 8 Gen 2, а средний Snapdragon 7+ Gen 3 будет иметь более высокий уровень производительности за счет архитектуры флагманского уровня.

Технологические энтузиасты с нетерпением ждут выхода новых чипов Snapdragon, которые должны обеспечить флагманскую производительность для более широкого круга потребителей по более доступной цене.