Поклонники классических игр EA могут ликовать: такие игры, как "Ultimate Mobilization", "God Is Crazy", "Dungeon Keeper" и прочие, теперь доступны для покупки на популярной игровой платформе.

Поклонники классических игр EA могут ликовать: игровой гигант выпустил в Steam множество любимых игр старой эпохи. Такие игры, как "Ultimate Mobilization", "God Is Crazy" и "Dungeon Keeper", теперь доступны для покупки на популярной игровой платформе.

реклама

Как сообщает информационная служба видеоигр Bahamut, EA запустила специальную распродажу в Steam, предлагая коллекционное издание "Ultimate Mobilization" всего за 356 юаней. В это издание вошли 17 шедевров, таких как Red Alert и Tiberon Sun, которые подарят поклонникам несколько часов ностальгических впечатлений.

В новостях также сообщается, что классические компьютерные игры EA, такие как "God is also Crazy", "Dungeon Keeper" и "Taobao Evil Star", будут выпущены на платформе Steam, что еще больше расширит выбор ретро-игр, доступных для покупки.

Тайваньская компания LINE TODAY сообщила о выходе таких популярных игр, как "Red Alert", "Dungeon Keeper" и "God is Crazy", на платформе Steam по специальным ценам, чтобы привлечь геймеров к классике.

С добавлением этих любимых игр в Steam поклонники классических игр EA снова смогут погрузиться в мир ностальгических впечатлений. Если вы вновь переживаете старые воспоминания или впервые открываете для себя эти игры, в Steam найдется, чем насладиться каждому любителю ретро-игр.