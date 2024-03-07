Американская компания ION Storage Systems (ION) объявила о том, что ее твердотельные батареи Solid-State успешно прошли более 125 циклов с менее чем 5-процентной деградацией емкости, а в будущем их можно использовать более чем на 1000 циклов.





Компания ION, производитель твердотельных аккумуляторов (SSB) из штата Мэриленд, сообщает, что она достигла ключевых показателей для клиентов и отрасли, впервые внедрив свои твердотельные аккумуляторы без анода и сжатия в вооруженных силах США. ION сотрудничает с Министерством обороны США для тестирования своих SSB-аккумуляторов перед выходом на другие рынки, такие как электромобили, накопители энергии, потребительская электроника и аэрокосмическая промышленность.

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Твердотельные мягкие мешочные аккумуляторы ION Storage Systems разряжаются при 25C и нулевом сжатии в течение более 150 циклов

Запатентованная технология ION, основанная на использовании твердотельных анодов, позволяет отказаться от графита и других менее экологичных материалов, увеличивая при этом емкость батареи за счет 3D-керамической структуры, говорится в сообщении компании. Также утверждается, что SSB от ION - это "первая и единственная" технология твердотельных батарей без сжатия, которая достигает целей ARPA-E и DOE VTO по быстрой зарядке при комнатной температуре.

Рики Ханна, генеральный директор компании ION, сказал: "С самого первого дня нашей целью было создание передовых твердотельных батарей, обеспечивающих более мощные, надежные и безопасные батареи для массового производства, и это достижение является важнейшим шагом на пути к этой цели".

В сентябре 2023 года, после успешной экспериментальной программы, компания ION объявила о заключении многолетнего соглашения о поставках керамического порошка с транснациональным гигантом Saint-Gobain Ceramics для расширения масштабов производства твердотельных батарей без анода и сжатия.