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Kefir32
Lomography выпустила свой новый пленочный фотоаппарат
Lomography выпускает новый стильный фотоаппарат на 110 пленок: Lomomatic 110

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Компания Lomography представила на рынке пленочных фотоаппаратов свою новинку - Lomomatic 110. Эта новая камера выходит из цикла ограниченных серий и предлагает более традиционный дизайн длинной формы, напоминающий классические карманные камеры, такие как Canon 110ED и Rollei A110.

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Lomomatic 110 имеет компактный и тонкий корпус с раздвижной конструкцией для удобного хранения в кармане. Он также может похвастаться съемной модульной вспышкой и выпускается в двух стильных цветовых вариантах: красно-оранжевом специальном издании и специальном издании Galaxy с серебристым металлическим корпусом.

Отличительной особенностью Lomomatic 110 является стеклянный объектив Minitar CX с многослойным покрытием, который обеспечивает более четкое изображение, чем камеры с пластиковыми линзами. Камера имеет две диафрагмы, четыре уровня ISO, автоматический и ламповый затворы, а также поддерживает многократную экспозицию.

В соответствии с приверженностью Lomography к формату пленки 110, Lomomatic 110 использует пленку 110, которая была практически снята с производства другими брендами. Собственное производство камеры и пленки подтверждает статус Lomomatic 110 как "самой ломографической камеры" на рынке.

Lomomatic 110 доступен в двух версиях: красно-оранжевая специальная версия и специальная версия Galaxy, цена которых варьируется от 748 юаней за отдельную красно-оранжевую версию до 1 248 юаней(около 15 000 рублей) за пакетную версию Galaxy special edition.

#lomography #lomomatic 110 #пленочный фотоаппарат
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