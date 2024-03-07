Версия 2024 Samsung Galaxy Tab S6 Lite, запуск которой ожидается в ближайшие месяцы, недавно появилась в базе данных Bluetooth SIG.

Версия 2024 Samsung Galaxy Tab S6 Lite, запуск которой ожидается в ближайшие месяцы, недавно появилась в базе данных Bluetooth SIG. Следует отметить, что эта ребрендинговая версия планшета получила несколько сертификатов, подтверждающих все проверки и требования к качеству.

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Согласно данным, Wi-Fi и LTE варианты Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 прошли сертификацию Bluetooth SIG с модельными номерами SM-P620 и SM-P625. Одновременно в листинге сообщается, что предстоящий планшет будет поддерживать Bluetooth 5.3, чтобы обеспечить пользователям бесперебойную связь.

Судя по предыдущим утечкам и слухам, версия Galaxy Tab S6 Lite 2024 будет оснащена 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем, таким же, как и у предшественника. Кроме того, он получит процессор Exynos 1280, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель емкостью до 128 ГБ, аккумулятор емкостью 7040 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт и многое другое.

Кроме того, устройство будет работать под управлением Android 14 на базе программного обеспечения One UI и может быть доступно в цветах Chiffon Pink, Oxford Gray и Light Green, чтобы предложить пользователям возможность выбора. Однако в сеть впервые просочилось живое изображение Galaxy Tab S6 Lite (2024).