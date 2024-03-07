Типстер Эван Бласс, опубликовавший эти официальные изображения в социальной сети X*, намекнул на скорый официальный анонс устройств.

Согласно опубликованным изображениям, Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35 предоставляют новые улучшения дизайна, хотя основной дизайн остается тот же. Оба устройства имеют плоские грани, с исключением кнопок блокировки и регулировки громкости, которые имеют слегка изогнутую форму. Этот новый дизайн наблюдается как у Galaxy A55, так и у Galaxy A35.

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Остальной дизайн у обоих устройств имеет много общего с предыдущей моделью Galaxy A54. Главное различие заключается в увеличении размеров камер, которые теперь занимают больше места на задней панели. Официальные изображения также показывают, что оба устройства имеют аккумулятор емкостью 5 000 мАч.

Подробности о камерах также были раскрыты. Основной сенсор у Galaxy A55 увеличился с 48 МП до 50 МП, в то время как у Galaxy A35 качество фронтальной камеры осталось на уровне 13 МП. Ожидается, что оба устройства будут доступны на различных рынках в ближайшее время после официального анонса.

Samsung Galaxy A является одной из самых популярных серий смартфонов в мире. Поэтому новые модели будут доступны на большом количестве рынков. Типстер Эван Бласс, опубликовавший эти официальные изображения в социальной сети X*, намекнул на скорый официальный анонс устройств.

Теперь остается только ждать официального анонса от Samsung. Все подробности о новых моделях Galaxy A55 и Galaxy A35 уже представлены на официальных изображениях.

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