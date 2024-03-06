Официальный X-аккаунт игры, который молчал с 22 июня, недавно опубликовал загадочное сообщение, дразнящее предстоящим анонсом.

Многопользовательская игра MultiVersus, пользующаяся огромным успехом, покорила игровой мир, когда в 2022 году была запущена ее открытая бета-версия. Однако в июне прошлого года компания Player First Games внезапно объявила о закрытии игры.

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Разработчики сослались на необходимость отключить серверы, чтобы внести изменения, основанные на отзывах игроков, и завершить работу над игрой до ее официального релиза в начале 2024 года. С момента объявления прошло несколько месяцев, и многие фанаты с нетерпением ждут новостей о будущем MultiVersus.

Недавнее обновление Steam вызвало спекуляции среди игроков, что привело к росту ожидания предстоящих новостей. Официальный X-аккаунт игры, который молчал с 22 июня, недавно опубликовал загадочное сообщение, дразнящее предстоящим анонсом.

Сообщение, гласившее: *taps mic* testing, testing, 1, 2, 3″ - заставило фанатов зашевелиться от волнения и предположений о будущем MultiVersus.

Игровое сообщество с нетерпением ждет дальнейших обновлений, и пока неясно, что Player First Games приготовила для будущего MultiVersus. Оставайтесь с нами и следите за дополнительной информацией по мере ее появления.