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Kefir32
В Домодедово неизвестный под видом бизнесмена украл фуру с тюльпанами
В ходе недавней дерзкой кражи неизвестный, переодетый бизнесменом, похитил с рынка "Фудсити" в московском Домодедово КаМАЗ с тюльпанами стоимостью около трех миллионов рублей.

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В ходе недавней дерзкой кражи неизвестный, переодетый бизнесменом, похитил с рынка "Фудсити" в московском Домодедово КаМАЗ с тюльпанами стоимостью около трех миллионов рублей. Инцидент произошел вечером 5 марта, за несколько дней до Международного женского дня - праздника, когда тюльпаны являются популярным подарком.

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Вор проник в служебную зону рынка, выдав себя за законного предпринимателя, так как охранники не были знакомы с настоящим предпринимателем и разрешили ему войти. Затем преступник похитил грузовик с ценными цветами, перегрузил их в другой автомобиль и успешно скрылся с места преступления.

Местная полиция была уведомлена и ведет активный поиск преступника, пытаясь вернуть украденные цветы. Эта кража вызвала беспокойство у продавцов и покупателей, поскольку тюльпаны являются традиционным подарком к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. В связи с этим инцидентом цена на тюльпаны может вырасти, что доставит неудобства тем, кто хочет преподнести своим близким этот символический подарок.

Международный женский день отмечается в разных странах и регионах мира, в том числе в странах бывшего СССР, где он является нерабочим днем. В некоторых странах, например в Китае и некоторых районах Германии, в этот день проводятся специальные мероприятия в честь женщин. В этот день принято обмениваться подарками, причем популярностью пользуются цветы, особенно тюльпаны.

Пока продолжается расследование этой кражи, она служит напоминанием для предприятий и частных лиц о необходимости сохранять бдительность и принимать необходимые меры предосторожности для защиты своих активов.

#8 марта #тюльпаны #происшествие #камаз с тюльпанами
Источник: rbc.ru
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