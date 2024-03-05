Прощайте Yuzu и Citra: лучшие эмуляторы Nintendo Switch и 3DS закрываются

Эмуляторы игр для Nintendo Switch и Nintendo 3DS, Yuzu и Citra, объявили о своем закрытии из-за вмешательства компании Nintendo. Разработчики заявили, что их проектами злоупотребляло сообщество и использовало для пиратства. Yuzu и Citra позволяют играть в видеоигры без оплаты, что противоречит авторским правам Nintendo.

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Команда Yuzu объявила, что проект был начат с хорошими намерениями, из страсти к Nintendo и ее играм, однако злоупотребление со стороны сообщества эмуляторов привело к широкому распространению пиратства. Пиратство никогда не было частью их планов, и они считают, что пиратство в отношении видеоигр и игровых консолей должно быть прекращено. В связи с этим, они прекращают работу над проектами, закрывают репозитории кода, аккаунты Patreon и серверы Discord, а также вскоре закроют свои веб-сайты.

Еще одной причиной закрытия этих эмуляторов является константная борьба с прямыми атаками от крупных компаний. Эмуляторы требуют постоянной работы, выпуска обновлений и патчей, чтобы корректно функционировать. Если эта работа прекращена, то эмуляторы перестают функционировать.

Появляется вопрос о законности эмуляторов. Большинство эмуляторов работают под защитой закона, благодаря принципу "Fair Use" или законному использованию. Эмуляторы считаются законными, если они не используют проприетарный код, принадлежащий производителю игры или консоли. Но проблема возникает, когда игры становятся доступными для скачивания из Интернета, что является нарушением закона.

Nintendo продолжает активно вести борьбу с пиратством и нарушениями авторских прав. В результате судебных процессов компании удалось добиться закрытия двух крупнейших эмуляторов Nintendo Switch и Nintendo 3DS, которые были популярны у пользователей. Однако, данное событие не исключает возможность появления новых эмуляторов и способов обхода защиты в будущем.