В постоянно развивающемся мире киберпреступности появилась новая схема мошенничества, направленная на пользователей Сбербанка через популярные приложения для обмена сообщениями.

В постоянно развивающемся мире киберпреступности появилась новая схема мошенничества, направленная на пользователей Сбербанка через популярные приложения для обмена сообщениями. Используя функцию обмена экранами, преступники стремятся получить доступ к конфиденциальной информации и финансовым ресурсам ничего не подозревающих жертв.

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Афера начинается с того, что мошенники создают поддельные аккаунты на различных платформах обмена сообщениями, копируя внешний вид Сбербанка. Затем они связываются с пользователями, представляясь представителями банка, и интересуются, обновлял ли пользователь недавно приложение мобильного банка. Если пользователь отвечает отрицательно, мошенники предлагают дождаться звонка специалиста, который поможет с обновлением.

На втором этапе преступники связываются с жертвой с другого аккаунта или даже из другого приложения для обмена сообщениями с возможностью обмена экранами во время видеозвонка. Эта путаница с различными "специалистами" необходима для того, чтобы дезориентировать пользователя и заставить его следовать инструкциям. Второй "сотрудник" утверждает, что звонит для идентификации клиента по биометрическим данным. Затем они настаивают на том, чтобы пользователь включил режим разделенного экрана. Это, по утверждению Сбера, позволит "роботизированной системе диагностировать счет".

Однако на самом деле функция разделения экрана позволяет злоумышленникам просматривать номера карт, остатки на счетах и SMS-коды банковских операций. С помощью этой информации мошенники могут получить доступ к личному счету клиента из приложения на устройстве и украсть деньги или убедить пользователя перевести их на поддельный "безопасный счет".

Чтобы не стать жертвой этой аферы, необходимо быть осторожным при общении с незнакомыми людьми, которые предлагают помощь в обновлении приложений или проверке аккаунта. Не позволяйте незнакомцам смотреть на ваш экран и не сообщайте свою личную информацию. Сохраняя бдительность и применяя проактивный подход к защите своих данных, вы сможете эффективно противостоять этим современным угрозам, направленным на пользователей Сбербанка.