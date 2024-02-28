Хотя компания уже почти десять лет работает над созданием электромобиля, знаменитого "Apple Car", судя по всему, проект был прерван в зародыше.

Концепт Apple Car

Согласно сообщению Bloomberg, Apple решила прекратить работу над проектом электромобиля, давно известным как Project Titan, и перенаправить свои ресурсы на генеративный ИИ. Как сообщается, во вторник технологический гигант объявил об этом внутри компании и заявил, что многие из 2 000 сотрудников, работавших над автомобилем, перейдут на проекты генеративного ИИ. В сообщении также говорится, что будут и увольнения, но их точное количество не уточняется.

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Проект электромобиля Apple был предметом спекуляций в течение многих лет, поскольку считалось, что компания работает над футуристическим самоуправляемым автомобилем, который мог бы соперничать с Tesla и другими автопроизводителями. Однако проект столкнулся с многочисленными проблемами и задержками, и Apple никогда официально не подтверждала его существование или амбиции.

Apple инвестировала миллиарды долларов в свой электромобиль

Согласно предыдущим отчетам, в 2023 году Apple уже проехала более 72 000 км на своей технологии автономного вождения и перенесла запланированный запуск автомобиля на 2028 год, а по другим слухам, даже на 2030 год. Однако проект также страдал от высокой текучести кадров, смены руководства и внутренних сомнений.

Apple потеряла несколько ключевых руководителей, которые перешли в другие компании, например, бывший директор Tesla по программному обеспечению Autopilot и бывший генеральный директор Canoo, стартапа, специализирующегося на электромобилях. Apple также снизила свои амбиции и отказалась от идеи полностью автономного автомобиля без руля, вместо этого сосредоточившись на автономном автомобиле второго уровня, таком же, как нынешние Teslas.

Apple отказывается от проекта, электромобили не будут прибыльными

Решение Apple отказаться от автомобильного проекта, как сообщается, обусловлено несколькими факторами, включая отсутствие надежды на получение огромной прибыли в этой области. По словам Гурмана, даже при ценнике в 100 000 долларов руководители компании не смогли удержать прогнозируемую прибыль на достаточно высоком уровне по стандартам компании.

Это явно напоминает нам о компании Tesla, которая в течение многих лет теряла миллиарды долларов, прежде чем наконец получила первую прибыль. Находясь на грани краха, компания Илона Маска даже умоляла Apple купить ее, но безуспешно. Сейчас покупка может стать одним из единственных шансов Apple возродить проект в будущем.

Apple теперь хочет поставить все на искусственный интеллект

Согласно отчету, многие сотрудники, отвечавшие за проект Titan, сейчас работают над генеративным искусственным интеллектом, который компания намерена быстро внедрить в свои продукты. Действительно, генеральный директор Apple Тим Кук недавно объявил, что Apple запустит функции генеративного ИИ позже в этом году, что позволит пользователям создавать такой контент, как музыка, изображения и текст с помощью ИИ. В настоящее время Apple тратит миллионы долларов в день на обучение собственной модели искусственного интеллекта под названием Ajax, которая может стать основой для различных функций и сервисов.

Если Apple отказалась от своей мечты об электромобилях, то другие технологические компании продолжают ее осуществлять. Sony и Honda планируют запустить свои электромобили Afeela с автономными функциями в Северной Америке в следующем году, а в 2026 году начнется их глобальное внедрение. Ожидается, что автомобили Afeela будут отличаться стильным дизайном, просторным салоном и целым рядом развлекательных и коммуникационных опций.

Проект электромобилей Apple был одним из самых загадочных и ожидаемых проектов в мире технологий в последние годы, и его отмена - удар для поклонников и инвесторов. Несомненно то, что, даже не выпустив ни одного автомобиля на рынок, Apple, вероятно, значительно продвинула рынок электромобилей - конкурентам придется позаботиться о том, чтобы получить достаточную фору перед выходом на рынок.