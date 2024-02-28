На выставке Mobile World Congress в Барселоне компания HONOR продемонстрировала свое стремление к лидерству в создании передовых устройств и программного обеспечения для нового поколения.

Из самого сердца Барселоны, на Всемирном мобильном конгрессе, компания HONOR дала понять, что продолжает занимать лидирующие позиции в разработке устройств и программного обеспечения нового поколения, всегда ставя пользователя в центр своих инноваций. На этот раз бренд, известный своим изысканным и авангардным дизайном, отметил важную веху в технологической индустрии, сделав акцент на искусственном интеллекте (AI).

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Во время эксклюзивной беседы с представителями СМИ Джордж Чжао, генеральный директор HONOR, поделился подробностями о комплексной стратегии искусственного интеллекта, которую бренд реализует в своих устройствах, обещая большие достижения как в аппаратном, так и в программном обеспечении.

"Наши продукты, такие как ноутбук HONOR MagicBook Pro 16, наушники TWS и смарт-часы, продолжат развиваться на многих мировых рынках, и мы изучаем возможность расширения нашего присутствия на новых рынках.", - сказал Чжао.

Ставка HONOR на AI очевидна и решительна. Бренд внедряет эту технологию в повседневное использование своих устройств, обеспечивая более плавное и естественное взаимодействие между смартфонами, ноутбуками и планшетами с помощью MagicRing. Эта функция позволяет легко обмениваться сообщениями, уведомлениями и задачами, значительно улучшая пользовательский опыт.

Кроме того, с помощью Magic Portal HONOR выводит взаимодействие на новый уровень, упрощая такие задачи, как поиск адресов или покупки в Интернете, всего несколькими касаниями, благодаря интеллектуальному анализу текстовых сообщений.

Глобальный запуск премиальных устройств, таких как HONOR Magic6 Pro и PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, в рамках MWC 2024 не только демонстрирует приверженность HONOR качеству и инновациям, но и ее видение удовлетворения растущего глобального спроса. "Мы стремимся повысить доступность наших устройств по всему миру, от начального уровня до премиум-класса", - сказал Чжао.

Для любителей технологий HONOR обещает оставаться эталоном инноваций и дизайна, способствуя интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь и переосмысливая пользовательский опыт с каждым новым релизом.