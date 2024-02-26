На выставке MWC 2024 Intel официально анонсировала процессор Granite Rapids-D Xeon, который будет официально выпущен в следующем году для телекоммуникаций и других областей.

На выставке MWC 2024 Intel официально анонсировала процессор Granite Rapids-D Xeon, который будет официально выпущен в следующем году для телекоммуникаций и других областей.

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Помимо телекоммуникаций, процессоры Intel Xeon D также нацелены на пограничные приложения. Последними продуктами являются серии D-1800/2800, выпущенные в конце прошлого года с архитектурой Ice Lake-D Refresh и максимальным количеством ядер 10/22.

Intel заявила, что последнее поколение процессоров Granite Rapids-D Xeon с ядрами P уже находится на стадии семплирования чипов, что позволит еще больше снизить стоимость и энергопотребление vRAN (примечание для IT-специалистов: виртуализированная сеть радиодоступа). Эти будущие процессоры будут оснащены улучшенной технологией Intel AVX for vRAN и интегрируют такие технологии, как ускорение Intel vRAN Boost, что позволит значительно повысить производительность и энергоэффективность.

Кроме того, согласно пресс-релизам различных сторон, Samsung и Ericsson завершили первые запуски vRAN на базе процессора Granite Rapids-D в лабораториях своих компаний.

По словам источника Yuuki-AnS, процессор Granite Rapids-D Xeon будет иметь два варианта: в одном будет использоваться вычислительный чип Granite Rapids-LCC с одним чипом ввода-вывода для поддержки 4-канальной памяти, а в другом - вычислительный чип Granite Rapids-HCC с двумя чипами ввода-вывода для поддержки 8-канальной памяти. 8-канальная память.