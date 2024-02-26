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Kefir32
Microsoft планирует выпустить бюджетную белую версию Xbox Series X
По информации Exputer, компания Microsoft собирается выпустить новую бюджетную версию своей консоли Xbox Series X

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Компания Microsoft собирается выпустить новую бюджетную версию своей консоли Xbox Series X, сообщает Exputer. Ожидается, что цена новой версии, которая, по слухам, будет анонсирована в ближайшие месяцы, будет ниже, чем у текущей дисковой версии, более чем на 100 долларов.

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В отчете также говорится, что новая Xbox Series X будет иметь белый корпус, похожий на Xbox Series S, 1 ТБ памяти и улучшенное внутреннее охлаждение с помощью чипов Nexus. Что касается производительности, то, как утверждается, она значительно улучшится по сравнению с текущей моделью.

Что касается цены, то, по прогнозам Exputer, стоимость новой версии Xbox Series X составит от 1 579 до 3 158 долларов, что сделает ее более доступной по сравнению с текущей дисковой моделью по цене 17 580 долларов. Такая корректировка цены может привлечь больше геймеров, которые захотят перейти на новую версию.

Многие геймеры в первую очередь подписываются на сервисы Game Pass, поэтому для некоторых Xbox Series X по более низкой цене станет более привлекательным вариантом. Конкретные требования и цены на новую модель пока официально не подтверждены Microsoft.

Помимо Xbox от Microsoft, Sony также планирует выпустить в этом году новую улучшенную версию консоли PS5, оснащенную более мощным графическим процессором и улучшенными возможностями обработки графики. Ожидается, что конкуренция между двумя технологическими гигантами на рынке игровых консолей обострится.

#xbox series x #windows xbox
Источник: exputer.com
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