На выставке Mobile World Congress (MWC) 2024 компания Lenovo обновила линейку ноутбуков ThinkPad и ThinkBook для бизнес-пользователей, в частности, представив новый 14-дюймовый тонкий и легкий ноутбук 2-в-1.

На выставке Mobile World Congress (MWC) 2024 компания Lenovo обновила линейку ноутбуков ThinkPad и ThinkBook для бизнес-пользователей, в частности, представив новый 14-дюймовый тонкий и легкий ноутбук 2-в-1.

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Новый ThinkBook 14 2-в-1 (Gen 4) предлагает бизнес-пользователям новейшие процессоры Intel Core Ultra и улучшенный дизайн по доступной цене, который особенно подходит для малого бизнеса и других профессионалов. Стоит отметить, что продукт уже скоро поступит в продажу, так что потенциальным покупателям не придется долго ждать, чтобы заполучить его в свои руки.

Новый ThinkBook 14 2-в-1 продолжает философию тонкого и легкого дизайна предыдущего поколения, имеет толщину около 17-19 мм и вес 1,64 кг. 360-градусный шарнир позволяет переключаться между режимами ноутбука, планшета, дисплея и палатки, а также имеет выдвижной шарнир для легкого переключения режимов и сужения ободка дисплея.

14-дюймовый дисплей нового ThinkBook 14 2-в-1 имеет соотношение сторон 16:10 и достаточно яркий для повседневного использования - около 300 нит. Он также обеспечивает низкий уровень синего света и защиту глаз, чтобы уменьшить усталость от длительного просмотра экрана. FHD-камера с дополнительным инфракрасным датчиком поддерживает функцию распознавания лица Windows Hello для разблокировки. Даже если вы не выберете инфракрасный датчик, функция распознавания отпечатков пальцев встроена в боковую часть кнопки питания.

ThinkBook 14 2-в-1 также оснащен многими функциями и удобствами, которые привыкли ожидать бизнес-пользователи. Например, для обеспечения кибербезопасности ноутбук оснащен защитной крышкой камеры и отверстием для замка Кенсингтона; что касается портов, то их здесь предостаточно, включая разъем USB Type-C Thunderbolt 4, разъем USB Type-C с питанием и поддержкой DisplayPort, два разъема USB Type-A и разъем HDMI 2.1. В качестве опции предлагается магнитный смарт-стилус, который не блокирует ни один порт, а корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава и пластика, чтобы выдержать определенную степень ударов.

Снаружи ThinkBook 14 2-в-1 продолжает линейку ThinkBook от Lenovo с полностью стеклянным трекпадом Microsoft Precision, фирменной клавиатурой Comfort Keyboard от Lenovo и двойными динамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Что касается производительности, ThinkBook 14 2-в-1 оснащен новейшими процессорами Intel Core Ultra, которые обеспечивают большую производительность, эффективность и лучшие возможности искусственного интеллекта в повседневном использовании. Он также оснащен батареей емкостью 60 Вт-ч, которая в сочетании с оптимизацией энергопотребления процессоров Intel Core Ultra удовлетворяет потребности профессиональных пользователей в продолжительности работы в течение всего дня. Конечно, реальное время автономной работы потребует дополнительного тестирования.

ThinkBook 14 2-в-1 также предлагает ряд функций искусственного интеллекта, использующих преимущества встроенного в процессор Intel Core Ultra блока обработки нейронных сетей (NPU). Например, функция Smart Power балансирует производительность и энергопотребление в зависимости от потребностей пользователя, а Smart Meeting оптимизирует видео и аудио во время совещаний для обеспечения наилучшего качества связи.

ThinkBook 14 2-в-1 доступен с операционной системой Windows 11 Professional, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем объемом 2 ТБ, предоставляя пользователям широкие возможности конфигурации.

Lenovo ThinkBook 14 2-в-1 (Gen 4) будет доступен в марте 2024 года по стартовой цене 1169 долларов США (около 108 000 рублей). Серия ThinkBook и ThinkPad не является дешевой по сравнению с потребительской линейкой Lenovo, но профессиональные пользователи, как правило, готовы платить больше за специфические функции и дизайн ноутбуков бизнес-класса.