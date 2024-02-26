На выставке Mobile World Congress (MWC) 2024 в Барселоне компания Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook Transparent Display Laptop, представляющий собой новинку, вызывающую недоумение.

Компания Lenovo на выставке Mobile World Congress 2024 представила концептуальное устройство - ноутбук с прозрачным дисплеем, названный Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept.

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Этот концепт объединяет прозрачный экран, приложения и сервисы искусственного интеллекта, позволяя пользователям более непосредственно взаимодействовать с приложениями. На нем представлен 17,3-дюймовый Micro-LED-дисплей без ободков, обладающий превосходной яркостью и контрастностью. Реальная продукция с использованием этого концепта пока не планируется.

Кроме того, Lenovo представила несколько новых ноутбуков для бизнеса. Один из них - Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2, оснащенный 12,3-дюймовым IPS-дисплеем, отделяющимся от клавиатуры. Другой - ThinkBook 14 2-в-1 Gen 4, с 14-дюймовым сенсорным экраном, который может использоваться в качестве планшета. Оба этих ноутбука работают на базе Windows 11 и оснащены процессорами Intel Core.

Компания также уделяет внимание искусственному интеллекту и предоставляет возможности персонализации пользователям через функции Copilot для Windows или Copilot для Microsoft 365, а также физическую кнопку Copilot, которые упрощают выполнение повседневных задач и расширяют возможности приложений, таких как Teams, Outlook и PowerPoint.

Lenovo продолжает инновационное развитие в области персональных компьютеров и стремится предоставить пользователем персонализированные решения с использованием искусственного интеллекта.