Компания Kubuntu Focus представила новую, более мощную версию своего высокопроизводительного ноутбука M2, который особенно подходит для работы с Linux.

Компания Kubuntu Focus расширяет свою линейку ноутбуков, предлагая новую улучшенную версию модели M2 Gen 5. Новая модель оснащена процессором Intel Core i9-14900HX и предлагает выбор между различными видеокартами. Ноутбук по-прежнему доступен в двух размерах - 15,6 дюймов и 17,3 дюйма. Кроме того, разные модели имеют разные возможности хранения данных - 17,3-дюймовая версия может вместить до трех накопителей M.2 2280, в то время как 15,6-дюймовая версия может вместить два SSD. Экран моделей всегда имеет разрешение 2560 x 1440 и поддержку G-Sync. Количество портов и подключений также варьируется в зависимости от модели и включает порты USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type A и оптический аудиовыход.

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В плане сетевого подключения ноутбук предлагает максимальную скорость передачи данных Ethernet 2,5 Гбит/с и поддержку сетей WiFi 6E и Bluetooth через встроенную карту Intel WiFi AX211. Помимо этого, у ноутбука есть веб-камера Full HD и микрофонная панель.

Цена модели M2 Gen 5 с Intel Core i9-14900HX и 15,6-дюймовым экраном начинается от 1895 долларов (около 175 000 рублей). Кроме того, ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Kubuntu 22.04 LTE с KDE Plasma 5.27 LTS.

Таким образом, новый ноутбук Kubuntu Focus M2 Gen 5 предлагает повышенную производительность и мощные характеристики для работы с Linux. С различными моделями процессоров и видеокарт, а также возможностью выбора размера экрана, покупатели могут выбрать такую модель, которая лучше всего соответствует их потребностям. Ноутбук также имеет разнообразные порты и подключения, что делает его удобным и гибким инструментом для работы и развлечений.

В целом, Kubuntu Focus M2 Gen 5 представляет собой привлекательное решение для тех, кто ищет мощный ноутбук для работы с Linux.