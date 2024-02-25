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Kefir32
Ноутбуки Dell XPS 2024 уже доступны для покупки
Представленные на выставке CES 2024 новые ноутбуки XPS 2024 выполнены в минималистичном дизайне и имеют два новых размера: 16 и 14 дюймов.

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Недавно на выставке CES 2024 были представлены новые ноутбуки XPS 2024 от компании Dell. Они имеют минималистичный дизайн и предлагают два новых размера - 16 дюймов и 14 дюймов. Эти ноутбуки оснащены нейропроцессорами или ускорителями искусственного интеллекта, которые встроены непосредственно в устройство. Такая интеграция была достигнута благодаря использованию процессоров Intel Core Ultra, которые обеспечивают высокую производительность и длительное время автономной работы.

Основным преимуществом новых ноутбуков XPS 2024 является функция Copilot, встроенная в операционную систему Windows 11. С помощью Copilot можно ускорить выполнение задач и повысить общую производительность ноутбука всего лишь одним нажатием кнопки.

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Одним из представленных вариантов является ноутбук XPS 16, который является лидером в портфолио компании Dell. Он обладает сверхвысокой производительностью для сложных рабочих нагрузок благодаря процессорам Intel Core Ultra и графическим процессорам NVIDIA GeForce RTX.

Благодаря этой комбинации, ноутбук XPS 16 обеспечивает устойчивую производительность и прекрасно подходит для работы с требовательными приложениями, такими как редактирование видео и тестирование программного обеспечения искусственного интеллекта.

Вторым вариантом является ноутбук XPS 14, который сочетает производительность, дизайн и портативность. Он легче и компактнее по сравнению с XPS 16, но при этом обеспечивает высокую производительность для выполнения сложных задач и имеет длительное время автономной работы. Он также оснащен графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX, что позволяет без проблем редактировать и воспроизводить видео высокого разрешения.

Оба ноутбука, XPS 16 и XPS 14, прошли валидацию компанией NVIDIA и имеют доступ к набору инструментов на базе Studio AI. Это обеспечивает лучшую производительность для творческих задач, таких как рендеринг 3D-графики, редактирование видео и прямые трансляции.

Кроме того, был представлен и ноутбук XPS 13, который стал символом дизайна и определил будущее компании Dell. Он портативен и легок, идеально подходит для работы везде, где вы находитесь. Он также обладает различными вариантами дисплея, что обеспечивает универсальное визуальное восприятие. XPS 13 является идеальным инструментом для многозадачной работы и создания контента высокого разрешения.

Новые ноутбуки XPS 2024 уже доступны к покупке. Цены на них начинаются от 1 299 долларов за XPS 13, 1 699 долларов за XPS 14 и 1 899 долларов за XPS 16. Эти ноутбуки предлагают новые возможности для работы и развлечений и подходят для широкого круга пользователей.

#dell #dell xps 2024
Источник: notebookcheck.net
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