Разработанная студией Dambuster Studios и изданная PLAION под лейблом Deep Silver, эта жестокая экшен-ролевая игра позволит вам сразиться с зомби в адском образе Лос-Анджелеса

Dead Island 2, доступная теперь на Xbox Game Pass, представляет собой захватывающую экшен-ролевую игру, действие которой разворачивается в ужасающей версии Лос-Анджелеса, известной также как HELL-A. Город находится на карантине из-за смертельного вируса, и игрокам предстоит взять на себя роль выживших с иммунитетом, чтобы отправиться в захватывающее приключение по таким знаковым местам, как Беверли-Хиллз, Венис-Бич и Санта-Моника.

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На протяжении всей игры игроки будут раскрывать правду о вспышке эпидемии и превращениях, с которыми они сталкиваются, встречая на своем пути самых разных персонажей. В игре представлено множество уникальных типов зомби, каждый из которых имеет свои мутации, атаки и адаптации, вдохновленные Лос-Анджелесом.

Система F.L.E.S.H. от Dambuster Studios привносит в игру жуткую реалистичность расчленения, делая процесс уничтожения зомби еще более захватывающим. Игроки могут настраивать своих персонажей, используя широкий спектр оружия, модов и навыков, что позволяет сделать игровой процесс индивидуальным.

Чтобы получить еще больше удовольствия от игры, Dead Island 2 предлагает кооперативный режим для четырех игроков, позволяющий друзьям присоединиться к действиям и соревноваться в том, кто дольше выживет.