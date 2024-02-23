На днях компания Obsidian Entertainment объявила о том, что получившая признание критиков повествовательная приключенческая игра Pentiment уже доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

На днях компания Obsidian Entertainment объявила о том, что получившая признание критиков повествовательная приключенческая игра Pentiment уже доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

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Игра Pentiment доступна для цифрового скачивания по цене 19,99 USD (около 1900 рублей) и является поистине уникальной игрой с поразительным визуальным стилем, вдохновленным самой историей. Первоначальный релиз игры заслужил множество отличных оценок и признание, включая награду за лучший рассказ на GDC Awards 2023, а также несколько других номинаций в таких областях, как искусство, инновации, сценарий и игра года.

В игре Pentiment игроки окунаются в живою иллюстрированною атмосферу, напоминающую иллюминированные манускрипты и резные гравюры, во времена, когда Европа стоит на пороге значительных религиозных и политических изменений. Выступая в роли подмастерья художника по имени Андреас Малер, вы оказываетесь в центре убийств, скандалов и интриг в горах Баварских Альп в XVI веке. Ваши решения и их последствия будут проявляться на протяжении жизни одного поколения, что покрывает период в 25 лет, пролетая над жизнью маленькой общины.

Кроме того, Obsidian сотрудничает с Limited Run Games в создании ограниченного тиража физической версии игры. Предварительные заказы на физические копии доступны в течение ограниченного времени для Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Nintendo Switch с сегодняшнего дня, 23 февраля (AEDT), по 24 марта (PT). Более подробная информация на сайте https://limitedrungames.com/collections/pentiment.

Более подробную информацию о Pentiment можно найти на сайте https://www.obsidian.net/games/pentiment. Игра Pentiment доступна для Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 PC, Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра также доступна с Xbox Game Pass и PC Game Pass.