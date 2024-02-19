Компания Epic Games сообщила, что Apple восстановила аккаунт разработчика и планирует запустить iOS-версию Epic Games Store в конце этого года.

Компания Epic Games сообщила, что Apple восстановила аккаунт разработчика и намерена запустить iOS-версию магазина Epic Games Store в конце этого года. Это означает, что в будущем игроки снова смогут скачивать и играть в "Fortnite" на iOS-устройствах.

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Это событие произошло после бурных отношений между двумя технологическими гигантами. В 2020 году Apple сначала аннулировала аккаунт разработчиков Epic Games после того, как игровая компания установила в "Fortnite" способность оплаты в обход 33-процентной комиссии Apple. Несмотря на серию антиконкурентных исков, Apple не проявляла никаких признаков восстановления аккаунта разработчиков Epic Games. Однако после вступления в силу закона Европейского союза о цифровых рынках, который вынудил Apple открыть свою экосистему iOS, у Epic Games наконец-то появилась возможность вернуть Epic Games Store на iOS в 2024 году.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини вышел в социальные сети, чтобы выразить свое волнение по поводу восстановления аккаунта разработчика в Apple.

Согласно отчетам, по состоянию на конец 2023 года Epic Games Store насчитывал 75 миллионов ежемесячных активных пользователей, которые потратили в общей сложности $950 миллионов (около 7,43 миллиарда гонконгских долларов). Интересно, что только $310 миллионов (около 2,42 миллиарда гонконгских долларов) из этой суммы были потрачены на игры сторонних разработчиков, в то время как остальные доходы были получены от собственных игр Epic Games. Львиная доля этих доходов, как сообщается, пришлась на игру "Fortnite".