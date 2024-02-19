Российская Прокуратура подала иски о возвращении контроля над несколькими ключевыми предприятиями оборонной промышленности, которые были незаконно приватизированы в 1990-х годах.

Российская Прокуратура подала иски о возвращении контроля над несколькими ключевыми предприятиями оборонной промышленности, которые были незаконно приватизированы в 1990-х годах. Согласно сообщению газеты "Коммерсант", генеральная прокуратура страны ищет способы возвращения государству контрольного пакета акций Иваньковского тяжелого машиностроительного завода (ИЗТС) и трёх уральских заводов, которые играют важную роль в оборонной сфере.

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Согласно искам, власти России требуют конфискации этих предприятий в пользу государства, так как их незаконная приватизация привела к тому, что их собственники стали гражданами стран, недружественных России. Продукция этих предприятий экспортируется за границу по недорогой цене, что вредно сказывается на обороноспособности страны.

В иски также включены обвинения в адрес текущих собственников, которые, по мнению прокуратуры, незаконно захватили контроль над заводами и прекратили их производственную деятельность, разорвали связи с оборонными предприятиями, разделили имущество завода и передали его связанным организациям.

Генеральная прокуратура России настаивает на том, что текущие собственники, которые получили контроль над предприятием в результате незаконных сделок, наносят ущерб национальным интересам России и ее обороноспособности. На сегодняшний день на заводе не производится машиностроительная продукция, а имущество предприятия арендуется для собственного обогащения фигурантов дела.

В случае успешных исков, российские власти стремятся вернуть контроль над тремя уральскими заводами, которые также были незаконно приватизированы в 1990-х годах и являются ключевыми для оборонной промышленности. В настоящее время продукция этих заводов экспортируется за границу по низким ценам, что негативно сказывается на обороноспособности России.

В рамках подданного иска к заводу в Иваново, российский суд удовлетворил просьбу генеральной прокуратуры о конфискации акций ИЗТС и всего имущества предприятия, включая деньги на счетах банков, в качестве временной меры.