По сообщениям в социальных сетях множество пользователей возвращает новые устройства Apple Vision Pro.

По сообщениям в социальных сетях, множество пользователей возвращает свои устройства Apple Vision Pro. В основном причины возврата связаны с неудобством ношения и высокой стоимостью устройства.

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Некоторые пользователи также ссылаются на проблемы со здоровьем, такие как головные боли, боль в шее и тошнота, возникающие после использования устройства. Отмечается, что вес устройства распределен неравномерно, что может вызывать дискомфорт и давление на нос. Хотя компания Apple включила в комплект альтернативный ремешок для улучшения комфорта.

Кроме того, несмотря на продвинутую технологию и точное отображение экранов, Vision Pro ограничены в плане приложений и функциональности. Малое количество игр, специализированных приложений и профессионального программного обеспечения делает устройство менее привлекательным для потенциальных покупателей. Однако некоторые пользователи интересуются возможным следующим поколением Vision Pro, которое может быть более усовершенствованным.

Недостаток приложений может быть решен в будущем, так как компания Cisco представила приложение Webex, разработанное специально для Vision Pro, которое позволяет участвовать в совещаниях в виртуальной реальности и имеет различные функции. Однако это приложение доступно только для тех пользователей, которые еще не вернули свои устройства.