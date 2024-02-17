В неустанной гонке за будущим искусственного интеллекта компания Nvidia стала восходящей звездой Уолл-стрит, достигнув впечатляющих финансовых высот.

В неустанной гонке за будущим искусственного интеллекта компания Nvidia стала восходящей звездой Уолл-стрит, достигнув впечатляющих финансовых высот. В среду рыночная капитализация Nvidia достигла отметки в 1,83 триллиона долларов, обогнав таким образом Alphabet, гиганта, стоящего за Google, которая составляет 1,82 триллиона. Это событие стало поворотным моментом в технологической индустрии, продемонстрировав растущее значение искусственного интеллекта в глобальном экономическом ландшафте.

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Акции компании Nvidia из Санта-Клары выросли на 2,5 % до 739 долларов за акцию, в то время как акции Alphabet закрылись на отметке 145,94 доллара. Этот успех был достигнут после того, как Nvidia обогнала Amazon по рыночной капитализации, что стало прецедентом с тех пор, как компания впервые закончила с более высокой рыночной капитализацией в 2002 году.

С 2023 года Nvidia переживает стремительный взлет, подпитываемый эйфорией по поводу искусственного интеллекта, когда инвесторы скупают акции крупных технологических компаний. Этот энтузиазм породил бычий рынок, несмотря на стремительно растущие процентные ставки. В прошлом году индекс S&P 500 вырос на 24 %. Компания Nvidia выросла на 49 % в этом году и на 239 % в 2023 году, став крупнейшим бенефициаром увлечения искусственным интеллектом, охватившего Уолл-стрит.

Однако, некоторые инвесторы по-прежнему скептически относятся к тому, что Nvidia сможет повторить прошлогодний необычайный рост. "Оценка стоимости этой компании основана на очень быстрых темпах роста. Все, что может отклониться от этих темпов роста, окажет очень негативное влияние на оценку", - говорит Дэйв Секера, главный американский рыночный стратег Morningstar.

Несмотря на эти опасения, Nvidia продолжает нажимать на акселератор инноваций. Генеральный директор Дженсен Хуанг подчеркнул важность демократизации технологий искусственного интеллекта, заявив, что компания должна предоставлять такие возможности. Во время Всемирного правительственного саммита в Дубае Хуанг отметил движение за суверенный ИИ, заявив, что каждая страна должна защищать свои данные и способствовать развитию автономного цифрового интеллекта.

История Nvidia - яркий пример того, как инновации и видение могут пересмотреть экономическую иерархию, подчеркивая решающее значение искусственного интеллекта в самой ткани технологического и экономического прогресса. Пока Nvidia преодолевает трудности быстро развивающегося рынка, ее успех служит свидетельством преобразующей силы искусственного интеллекта, обещающего сформировать будущее таким образом, каким мы только начинаем его себе представлять.