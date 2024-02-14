Dragon's Dogma 2 будет работать на консолях с неограниченной частотой кадров, подтверждает директор игры

Директор игры Хидеаки Ицуно подтвердил, что долгожданная ролевая игра Dragon's Dogma 2 будет работать на консолях с неограниченной частотой кадров. Ранее сообщалось, что на консолях игра будет работать с частотой 30 кадров в секунду.

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Эта новость, несомненно, порадует игроков на ПК, которые смогут воспользоваться преимуществами неограниченной частоты кадров, обеспечивающей более плавный и захватывающий игровой процесс. Однако у консольщиков могут возникнуть сомнения в том, насколько хорошо игра оптимизирована для их платформы. Маловероятно, что Capcom решит отказаться от заниженной частоты кадров, если игра не будет хорошо работать на консолях, но геймеры не смогут судить об этом сами до выхода игры.

Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S, и фанаты с нетерпением ждут возможности вновь погрузиться в фантастический мир высоко оцененной франшизы.

Следите за обновлениями и подробностями о Dragon's Dogma 2 по мере приближения даты выхода.