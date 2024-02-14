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Kefir32
Некоторые владельцы Tesla утверждают, что их Cybertruck начинают ржаветь после дождя
Пользователи форума Cybertruck поделились своими замечаниями о ржавчине на автомобиле из нержавеющей стали.

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Пользователи форума Cybertruck поделились своими замечаниями о ржавчине на автомобиле из нержавеющей стали. Один из участников под ником "Raxar" рассказал о том, что он был предупрежден при покупке о возможной ржавчине своего автомобиля Cybertruck после дождя. Он также поделился фотографиями пятен ржавчины на своем автомобиле.

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Поставщик металла Mead Metals объяснил, что нержавеющая сталь может подвергаться ржавчине в определенных условиях. В блоге компании говорится, что ржавчина часто возникает из-за воздействия воды, но также может быть вызвана воздействием разрушающих химикатов, солей, жира или длительным пребыванием на жаре.

Другой пользователь форума, с ником Vertigo3pc, отвез свой автомобиль в сервисный центр Tesla для проверки коррозии. Он упомянул, что многие другие пользователи также заметили коррозию на своих автомобилях после дождя.

Руководство пользователя для Cybertruck, которое Tesla пока не опубликовала, указывает на необходимость удаления коррозионных веществ с поверхности автомобиля, чтобы предотвратить повреждения: "Чтобы предотвратить повреждение наружной поверхности, немедленно удалите коррозийные вещества (такие, как жир, масло, птичий помет, смола деревьев, мертвые насекомые, пятна асфальта, дорожная соль и т.д.)".

Илон Маск, генеральный директор Tesla, утверждал, о сверхпрочности корпуса Cybertruck из нержавеющей стали, но в сентябре прошлого года он все же заявил об возможности предложить покрытие из карбида вольфрама, чтобы защитить автомобили от коррозии.

Владельцы Cybertruck выразили свою обеспокоенность по поводу ржавчины на автомобилях из нержавеющей стали и ожидают реакции от Tesla. Руководство автомобиля указывает на необходимость удаления коррозионных веществ, чтобы предотвратить повреждение наружной поверхности автомобиля. Однако, ситуация со ржавчиной на Cybertruck продолжает вызывать вопросы и потребность в дополнительных мероприятиях со стороны производителя.

#tesla #elon musk #cybertruck #tesla cybertruck
Источник: cybertruckownersclub.com
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