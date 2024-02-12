Вначале он был доступен только для пользователей из США на английском языке, но позже была расширена его доступность для Android-смартфонов в Азии и Европе.

Недавно Google объявила о переименовании Bard в Gemini. Кроме того, компания объявила о выпуске Gemini для Android и iOS, но оно было доступно только для США и на английском языке. Однако в течение нескольких дней Google расширила доступность Gemini для Android-смартфонов во многих странах мира.

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Многие юзеры из Азии и Европы сообщают, что теперь могут получить доступ к Gemini на своих Android-смартфонах. Несмотря на то, что Google объявила о намерении сделать Gemini доступным для большего числа пользователей, Европы не было в списке компании.

Похоже, что Google прилагает все усилия, чтобы сделать свой новейший чат-бот с искусственным интеллектом доступным как можно большему числу пользователей. Некоторым пользователям удалось заставить Gemini работать на Galaxy S23, загрузив APK-файл приложения. Однако есть и те, что не смогли получить доступ к Gemini, долго нажимая на кнопку питания.

Несколько дней назад Джек Кравчик, возглавляющий разработку Gemini, заявил, что ИИ-ассистент будет доступен в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Северной Америке. Но теперь, похоже, Gemini доступен для большинства стран мира. В настоящее время Gemini не так многофункционален, как Google Assistant в задачах, связанных с умным домом. Google заявила, что круглосуточно работает над тем, чтобы добавить в Gemini эти недостающие функции.

Gemini LLM от Google работает на Gemini, и он гораздо лучше понимает естественный язык и разговоры. Он также учитывает контекст, что означает, что он может вести диалоги с пользователями и запоминать смысл. У него новый пользовательский интерфейс по сравнению с Google Assistant. Похоже, что в будущем Gemini полностью заменит Google Assistant на устройствах Android.