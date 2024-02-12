Архитектура AMD Zen 5 будет поддерживать несколько новых наборов инструкций для дальнейшего повышения производительности ИИ

По данным Phoronix, новая версия GNU Compiler Collection (GCC) обеспечила начальную поддержку грядущей архитектуры AMD Zen 5 и подтверждает, что в процессоре Zen 5 будет представлено не менее пяти новых наборов команд, таких как AVX-VNNI.

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Четыре из пяти новых наборов команд уже были представлены в процессорах Intel, а один вскоре появится в серверных процессорах Granite Rapids. AMD ранее не была столь активна в поддержке наборов инструкций, как Intel, особенно в отношении инструкций, связанных с AVX.

Согласно публичной информации, AVX-VNNI - это набор команд, который Intel представил в 2021 году для процессоров Alder Lake, где VNNI означает Vector Neural Network Instructions, что чрезвычайно важно в современной среде, ориентированной на искусственный интеллект.

Отметим, что AVX-VNNI отличается от AVX512-VNNI тем, что AVX-VNNI относительно слабый, но обе эти команды выполняют одинаковые операции, в то время как AVX512-VNNI может использовать 512-битные векторы и расширения EVEX для достижения более высокой производительности.

Набор команд AVX512-VNNI в настоящее время поддерживается в Zen 4, поэтому нет особого смысла поддерживать AVX-VNNI, но, по крайней мере, это имеет смысл для потребительского процессора, и Intel уже делала то же самое раньше.