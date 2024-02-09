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Kefir32
Новая собака-робот ЦЕРН обнаруживает утечки радиации
Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в настоящее время проводит испытания собаки-робота, способной обнаруживать утечки радиации

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Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в настоящее время проводит испытания собаки-робота, способной обнаруживать утечки радиации в исследовательских центрах ЦЕРН. Об этом ЦЕРН объявил во вторник. Четвероногий робот под названием CERNquadbot должен отвечать определенным требованиям. Он уже прошел первичный тест на защиту от радиации.

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В исследовательских центрах ЦЕРН на полу царит беспорядок. Кабельные жгуты и трубы валяются повсюду, скользят и двигаются. Из-за этого даже людям трудно передвигаться без происшествий. Для роботов эти условия еще сложнее: у роботов с колесами мало шансов их миновать.

Собака-робот Unitree Go 

Именно здесь на помощь приходит CERNquadbot: Робот-собака, созданный на основе собаки-робота Unitree Go, был специально разработан для работы в сложных условиях на земле. Он также может передвигаться по узким коридорам, сложной обстановке и металлическим лестницам. Для этого исследователи ЦЕРН оснастили его алгоритмами управления, которые обеспечивают собаке более надежную опору и безопасность передвижения. В отличие от ранее использовавшихся роботов с гусеницами и колесами, CERNquadbot может проникать глубже в экспериментальные пещеры.

Это позволяет CERNquadbot самостоятельно следить за состоянием каверн. Это касается и задач мониторинга окружающей среды, таких как обнаружение радиации, утечек воды и огня. Кроме того, робот-собака должен уметь своевременно выявлять ложные тревоги, чтобы обеспечить непрерывную работу оборудования в пещерах и туннелях.


CERNquadbot призван дополнить существующие монорельсовые роботы, которые работают в 27-километровом туннеле Большого адронного коллайдера (БАК). Монорельсовые роботы TIM передвигаются по рельсам, прикрепленным к потолку. Робот-собака может двигаться ниже уровня линии луча и таким образом охватывать большую площадь. Оба робота вместе дают больше информации о конкретных местах на объектах ЦЕРН. В будущем планируется, что патрулировать будут несколько собак-роботов.

#роботы #наука и техника #наука и человек #иследования #собака-робот #церн #собака-робот церн
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