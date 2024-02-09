Antec представила новый корпус C8 для ПК, предназначенный для технически подкованных потребителей

Компания Antec, ведущий бренд в области производства корпусов и оборудования для ПК, представила C8 - элегантный и современный компьютерный корпус, предназначенный для технически подкованных потребителей. По мере развития корпусов для ПК на первый план выходят такие требования, как высокая скорость воздушного потока, удобство отображения и расширенные возможности охлаждения. Корпус C8 - это ответ Antec на эти потребности, предлагающий множество передовых функций в минималистичном дизайне.

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Одной из отличительных особенностей C8 является уникальная технология снятия фаски под углом 45°, которая плавно объединяет переднюю и левую панели корпуса, обеспечивая непрерывный панорамный обзор. Ультрапрозрачный корпус обеспечивает угол обзора 270°, позволяя пользователям демонстрировать свои компоненты с помощью яркой RGB-подсветки.

Помимо эстетической привлекательности, C8 может похвастаться универсальной внутренней компоновкой, обеспечивающей достаточно места для установки компонентов высокого класса. Такая гибкость позволяет пользователям адаптировать свою систему под индивидуальные требования. Впервые Antec предлагает двухкамерный корпус, обеспечивающий независимое охлаждение CPU/GPU на левой стороне, а HDD/PSU - на правой.

Для пользователей, заинтересованных в экстремальном жидком охлаждении, C8 предлагает возможность установки до трех 360-мм радиаторов, что делает его лучшим выбором для тех, кто ищет высокопроизводительные решения для охлаждения. Корпус рассчитан на установку даже самых толстых радиаторов, предоставляя достаточно места для индивидуальных систем охлаждения.

При розничной цене около €119,49 (12 000 рублей) Antec C8 предлагает привлекательное сочетание передовых функций, элегантного дизайна и возможностей настройки для взыскательных потребителей. Поскольку спрос на высокопроизводительные корпуса для ПК продолжает расти, C8 устанавливает новые стандарты для энтузиастов и сборщиков, стремящихся расширить границы своих компьютерных систем.