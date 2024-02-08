Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) приступило к разработке редкого большого транспортного самолета, работающего на уникальном научном принципе.

Концепт экраноплана / ©Flight Sciences

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) выдало компании Aurora Flight Sciences (AFS), входящей в состав Boeing, грант на реализацию первой фазы программы Liberty Lifter. Цель проекта - разработать, построить, запустить и облететь доступный X-самолет, который продемонстрирует революционную способность поднимать тяжелые грузы с моря. В самолете будет использован принцип эффекта земли, также известный как экраноплан, который позволит ему летать на небольшой высоте прямо над поверхностью воды.

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Концепция экраноплана не нова. Во время холодной войны советские вооруженные силы экспериментировали с несколькими вариантами этой технологии. Самый известный экраноплан назывался "Лунь", который поступил на вооружение Черноморского флота ВМФ СССР в 1987 году. Лунь" был предназначен для ведения противокорабельной войны и нес управляемые ракеты. Скоростной полет на малой высоте позволял ему обходить противокорабельные мины и скрываться от многих радаров, что делало его незаметным ударным самолетом с ядерными ракетами.

Экраноплан «Лунь» в Каспийске

Уникальные скоростные возможности экраноплана достигаются за счет скольжения над поверхностью воды. Этот принцип сочетает в себе скорость и скрытность, поскольку близость к поверхности затрудняет обнаружение радаром. Размеры и вес "Луня" затрудняют его транспортировку после вывода из эксплуатации, и флотилии из трех буксиров и двух судов сопровождения потребовалось 14 часов, чтобы переместить его почти на 100 км от первоначального местоположения.

Концепт экраноплана / ©Flight Sciences

Американский проект Liberty Lifter - это однокорпусный гидросамолет с большим крылом, предназначенный для доступного полномасштабного производства и длительных морских операций, в том числе в условиях высокого уровня моря и в районах с интенсивным движением. В концепции будет использована "надежная и адаптивная система управления, разработанная для решения задач, связанных с взлетом и посадкой на поверхность моря и на малой высоте в условиях волн и препятствий". Концепт Aurora будет разработан в партнерстве с ведущей морской инженерной компанией Gibbs & Cox, чтобы объединить "опыт аэронавтики и военно-морского дизайна и предложить современный летающий корабль Liberty".





Концепт экраноплана / ©Flight Sciences

Согласно требованиям DARPA, Liberty Lifter должен иметь дальность перегона более 6500 морских миль (нм), быть способным зависать с "эффектом земли" в условиях моря до 5 баллов (или волн высотой до 13 футов) и перевозить две боевые машины-амфибии (ACV) Корпуса морской пехоты США (USMC) или шесть двадцатифутовых контейнеров. Революционная способность Liberty Lifter поднимать тяжелые грузы с моря способна произвести революцию в морских операциях и обеспечить новый уровень гибкости и эффективности при транспортировке тяжелых грузов и персонала на большие расстояния.

Концепт экраноплана / ©Flight Sciences

Уникальные возможности экраноплана не остались незамеченными американскими военными. Проект Liberty Lifter представляет собой значительные инвестиции в эту технологию и может проложить путь к новому поколению морской авиации, сочетающей в себе скорость и скрытность экраноплана с универсальностью и адаптивностью традиционных самолетов. Поскольку морские державы продолжают наращивать свой военно-морской потенциал и конкурировать за ресурсы в мировых океанах и морях, Liberty Lifter может обеспечить значительное стратегическое преимущество для вооруженных сил США и их союзников.