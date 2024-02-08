Ошеломляющая победа Ильхама Алиева. Набрав 92 % голосов, он выиграл свой пятый срок подряд на досрочных президентских выборах.

Ошеломляющая победа Ильхама Алиева. Набрав 92 % голосов, он выиграл свой пятый срок подряд на досрочных президентских выборах. Результат, который неудивителен после исторической победы в Нагорном Карабахе. Подсчет голосов проходил, однако, без наблюдения независимых СМИ и при отсутствии реальной оппозиции. Явка составила 67,7 %.

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Алиева прославили на родине после того, как в сентябре его войска отвоевали Нагорно-Карабахский регион у армянских сепаратистов, которые контролировали его на протяжении десятилетий.

Большинство оппозиционных партий бойкотировали голосование, которое один из оппозиционных лидеров, Али Керимли из партии "Народный фронт", окрестил "имитацией демократии", заявив, что в Азербайджане "нет условий для проведения свободных и справедливых выборов". Все остальные шесть кандидатов были практически не известны и восхваляли Алиева как "великого государственного деятеля" с тех пор, как он объявил о проведении выборов в декабре, на год раньше запланированного срока.

Тысячи сторонников Алиева собрались на улицах в центре Баку, чтобы отпраздновать его переизбрание.