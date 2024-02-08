Исследователи с помощью искусственного интеллекта расшифровали текст 2000-летних обугленных папирусов, открыв в нем размышления о музыке и еде.

Геркуланумский свиток был сожжён и погребён в результате извержения Везувия.

Трио молодых ученых успешно расшифровало древние тексты, датируемые более чем 2 000 лет, используя искусственный интеллект и методы 3D-картографии. Во главе с Люком Фарритором, бывшим стажером SpaceX и студентом Университета Небраски-Линкольна, в команду также вошли Юссеф Надер, египетский аспирант из Берлина, и Джулиан Шиллингер, швейцарский студент факультета робототехники ETH Zurich.

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Тексты, известные как Геркуланумские свитки, являются частью коллекции из около 200 свитков, обнаруженных в 1752 году в древнеримском городе Геркуланум, который был разрушен извержением Везувия в 79 году нашей эры. Тексты, которые оставались загадкой на протяжении последних 272 лет, являются единственной сохранившейся библиотекой древнего мира.

Прорыв команды стал частью "Вызова Везувия" - конкурса, стартовавшего в 2023 году и предложившего приз в 1 миллион долларов тому, кто успешно расшифрует часть Геркуланумских свитков. Свитки особенно трудно расшифровать из-за их возраста, так как они были сожжены и сохранены в пепле, что сделало их хрупкими и сложными для развертывания.

Используя комбинацию искусственного интеллекта и методов 3D-картографии, команда смогла расшифровать небольшой участок свитков, открыв то, что, как полагают, является размышлениями эпикурейского философа Филодема о музыке и еде..

Это открытие имеет большое значение для историков и филологов, поскольку проливает новый свет на мысли и идеи древних цивилизаций, которые оставались загадкой на протяжении веков. Успех команды также подчеркивает потенциал современных технологий в раскрытии секретов прошлого, демонстрируя возможности искусственного интеллекта и 3D-картографии в расшифровке древних текстов и артефактов.

Расшифрованная часть Фарритора и Надера. В переводе с греческого это слово означает "пурпурный краситель" или "одежда пурпурного цвета".

Предыдущий успех команды в расшифровке одного слова в свитках принес Фарритору первое место в конкурсе "Первые письма" в 2021 году, где предлагался приз в размере $40 000. В дальнейшем команда переводила целые отрывки, что принесло им главный приз в размере $700 000 в конкурсе "Вызов Везувию".

Изображение нескольких колонок текста с листа папируса, созданное Юсефом Надером, Люком Фарритором и Джулианом Шиллигером, занявшее первое место в конкурсе The Vesuvius Challenge.

Успех команды отчасти объясняется работой Брента Силса, профессора информатики из Университета Кентукки, который использовал технологию компьютерной томографии для создания программного обеспечения для виртуального разворачивания свитков. Затем команда использовала алгоритмы машинного обучения для выявления участков свитков, содержащих чернила.

Сет Паркер и Брент Силс из проекта Digital Restoration Initiative сканируют копию свитка из Геркуланума.

Группа исследователей лишь поверхностно изучила Геркуланумские свитки: им удалось расшифровать менее 5 % одного свитка. Однако ученые продолжают работать над расшифровкой остальных свитков, исследователи надеются найти потерянные сокровища Аристотеля или Гомера в остальных 280 папирусах коллекции Геркуланумских свитков.