Hisense, ведущий производитель телевизоров, остается на втором месте в мировых продажах в 2023 году по данным Stroke Revo. Марка достигла объема продаж 25,9 миллиона единиц, демонстрируя стабильный рост уже в течение шести лет.

Hisense, ведущий мировой производитель телевизоров, закрепил за собой позицию второго по величине телевизионного бренда в мире на 2023 год, согласно последнему отчету исследовательского института рынка Stroke Revo. С объемом поставок в 25,9 миллиона единиц по всему миру Hisense добилась стабильного роста в течение последних шести лет, став единственным брендом среди пяти ведущих производителей телевизоров, которому это удалось.



Компания представлена по всему миру: 34 промышленных парка, 25 центров исследований и разработок и 66 филиалов за рубежом. В прошлом году объем поставок Hisense за рубеж увеличился на 12,2 %, что свидетельствует об активном росте на рынках Северной Америки и Европы.



Приверженность Hisense инновациям и привлечению клиентов подтверждается ее участием в таких крупных мероприятиях, как CES 2024. Компания продемонстрировала свои флагманские продукты, включая i TV ULED X и Laser TV, которые получили более 30 наград за свои инновационные функции и высокую производительность.

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В качестве официального спонсора ЕВРО 2024 Hisense представит новые передовые телевизионные продукты, которые обеспечат пользователям захватывающий игровой опыт и улучшат качество просмотра контента. Стратегия компании в спортивном секторе направлена на укрепление связи между футбольными турнирами и болельщиками с помощью инновационных рыночных стратегий.



Неизменный успех Hisense на рынке телевизоров является свидетельством ее нацеленности на выпуск высококачественной продукции, выход на новые рынки и улучшение пользовательского опыта. Благодаря своей приверженности инновациям и привлечению клиентов Hisense имеет все шансы на дальнейший успех в конкурентной телевизионной индустрии.