Компания Google начала внедрять новую опцию качества видео на YouTube TV, которая называется 1080p Enhanced.

Компания Google начала внедрять новую опцию качества видео на YouTube TV, которая называется 1080p Enhanced. Как следует из названия, 1080p Enhanced обеспечивает лучшее качество изображения по сравнению с 1080p60. В основном это связано с тем, что 1080p Enhanced имеет более высокий битрейт относительно 1080p60. По словам компании, сейчас это самое высокое качество видео, которое она предлагает на платформе (при разрешении 1080p). Компания также предлагает разрешение 4K на YouTube TV, которое обеспечивает гораздо более четкое качество изображения.

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По словам Google, новая опция качества видео будет доступна на обновленных потоковых устройствах, совместимых с 4K. Компания не раскрыла список каналов, на которых будет доступна эта опция качества видео, но многие пользователи Reddit сообщают, что новая опция качества видео доступна на всех каналах, которые доступны в 1080p60, включая CBS, Paramount, Syfy и TNT. По словам представителей Google, вы можете смотреть каналы с новым качеством видео, обновив их настройки.

В апреле 2023 года Google начал предлагать аналогичную опцию качества видео на YouTube под названием 1080p Premium. Она предлагает повышенный битрейт для лучшего качества изображения. Эта опция качества видео доступна только подписчикам YouTube Premium. Кстати говоря, недавно Google объявила, что YouTube Premium и YouTube Music Premium теперь имеют более 100 миллионов подписчиков вместе взятых. Вчера Google также подтвердила, что в скором времени планирует запустить приложение YouTube для Apple Vision Pro.