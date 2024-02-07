Ремейк файтинга "Night Slashers" 1994 года от Data East, посвященный ужасам, выйдет для ряда приставок и ПК

Приготовьтесь вновь сразиться со сверхъестественным апокалипсисом, ведь Night Slashers: Remake уже анонсирован. Оригинальная игра, созданная компанией Data East в 1994 году, получит современное обновление, разработанное студией Storm Trident.

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Ремейк позволит вам и трем друзьям сразиться с различными таинственными существами и грозными боссами. Уже вышел первый трейлер ремастера, дающий фанатам представление о том, чего стоит ожидать в плане визуальных улучшений и совершенствования геймплея.

Ремейк игры Night Slashers обещает быть доступным для Windows PC (через Steam, Epic Games Store и GOG), а также для почти всех известных консолей: Xbox Series X|S, PS4 и PS5 Switch, Xbox One.

К сожалению, дата релиза Night Slashers: Remake пока не подтверждена, а остальные подробности скоро появятся. Поклонникам оригинальной игры придется следить за новостями.

Пока же фанаты могут посмотреть парочку тизерных трейлеров Night Slashers: Remake и готовиться вновь сражаться с большим количеством сверхъестественных существ в этом файтинге на тему ужасов.



