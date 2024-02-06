Новый сезон будет посвящен 5-летию игры, а команда Respawn предпримет еще одну попытку добиться успеха у игроков.

19-й сезон Apex Legends подошел к концу, а предстоящий 20-й сезон "Breakout" стартует в феврале. Новый сезон будет посвящен 5-летию игры. Анонс 20-го сезона обещает, что команда Respawn предпримет еще одну попытку добиться успеха у игроков.

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Одной из главных особенностей нового сезона станет введение в battle royale системы "Улучшение героя". Игроки смогут получать очки эволюции в каждом сражении и выбирать, как улучшать своих героев, повышать классы брони и открывать уникальные возможности апгрейда на 2 и 3 уровнях. Среди них такие способности, как способность Бангалора исцелять дымом, способность Лайфлайна воскрешать себя, способность Гибралтара воскрешать союзников, восстанавливая им 40 HP, и другие.

Помимо системы улучшения героев, значительные изменения претерпевает броня в battle royale. Теперь у всех героев будет своя собственная броня, а ее мощность будет увеличиваться по мере улучшения. Источником топлива для героической брони является "ядро щита", а павшие враги теперь будут ронять ядра щита в ящиках смерти.

Новый сезон также принесет изменения в гонку очков: в игру вернутся очки ранга (RP). Соревнования возобновятся с требованием 20-го уровня, а таблица лидеров и система ранжирования RP вернутся.

Еще одно интересное дополнение - новая карта смешанного режима "Громовая арена". Хотя в новом сезоне нет ни новых героев, ни новых карт, разработчики игры сделали предварительный обзор этой новой карты и пообещали в будущем внести изменения в баланс оружия в патч-нотах.





Обновленный контент информационного блога 20-го сезона " Breakout" игры Apex Legends будет опубликован 12 февраля на официальном сайте EA.