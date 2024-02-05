Стремясь еще больше повысить производительность виртуальных машин на базе процессоров Intel в Linux, компания Intel внесла исправление в технологию Thread Director в операционной системе Linux.

Стремясь еще больше повысить производительность виртуальных машин на базе процессоров Intel в Linux, компания Intel внесла исправление в технологию Thread Director в операционной системе Linux. Обновление позволило увеличить производительность до 14%, согласно данным бенчмарк-теста 3DMark.

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Технология Thread Director, известная своей способностью повышать производительность процессоров Intel 12-го поколения и новее в системах Windows, также существует в операционных системах Linux и работает аналогичным образом. Поскольку во многих новых процессорах Intel используются как большие, так и малые ядра (Performance Core (P-Core) и Efficiency Core (E-Core)), координация и распределение работы между двумя ядрами становятся более сложными при виртуализации.

Новый файл патча Intel подчеркивает, что нет никакой разницы в способах оптимизации виртуальных машин на системах Linux или Windows. Патч включает в себя таблицу бенчмарков производительности 3DMark Time Spy и Fire Strike с использованием процессора Core i9-13900K. Бенчмарки показывают, что в большинстве случаев прирост производительности находится в пределах плюс-минус 3 %, а в 6 из 17 отдельных тестов производительность увеличилась на 8-14 %.

Эти улучшения особенно значительны для лучших игровых процессоров Intel, которые представляют собой гибридные чипы для настольных систем. Поставщики облачных игр, которые полагаются на эти процессоры, теперь могут использовать их без проблем с производительностью. Поскольку Linux является наиболее распространенной операционной системой для серверов, на которых работают облачные игры, этот последний патч приближает функциональность и производительность Linux к Windows-системам.

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В целом, патч Thread Director для Linux оказался решающим для производительности виртуальных машин и еще больше укрепил позиции Intel на рынке.