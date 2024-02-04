Появились новые слухи о следующей консоли Xbox. Есть предположение, что на этот раз Microsoft нацелена на партнерство между Intel и NVIDIA, чтобы реализовать следующее поколение приставок.

Появились новые слухи о следующей консоли Xbox от Microsoft. Есть предположение, что на этот раз Microsoft нацелена на партнерство между Intel и NVIDIA, чтобы реализовать следующее поколение приставок.

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В недавнем опубликованном подкасте Moore's Law is Dead говорится, что Microsoft рассматривает вероятность сотрудничества с Intel для следующей консоли Xbox следующего поколения вместо обычного партнерства с AMD.

Одна из причин такого предположения заключается в том, что Xbox еще не подписала пока контракт с AMD, в отличие от Sony. Sony уже подписала серию договоренностей с AMD для PlayStation и ее будущих консолей.

Intel рассматривает сотрудничество с Microsoft как возможность использовать свою графическую карту Arc и увеличить производственные мощности, говорится в сообщении. Также может быть использован процессор Intel и графический процессор NVIDIA. До этого момента, вероятно, пройдет еще одно поколение консолей, и следующий Xbox следующего поколения, скорее всего, будет сделан на базе AMD.





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Несмотря на то, что источник не приводит никаких "доказательств" слухов, и к информации следует относиться с большой осторожностью, это все же интересные подробности, касающиеся грядущих консолей нового поколения Microsoft.