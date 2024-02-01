Разработанная по запатентованной технологии и изготовленная из первоклассных материалов для создания неподвластного времени стиля, CINEMA 30 заново определяет кинематографический звук для превосходных систем домашнего кинотеатра.

Marantz CINEMA 30 - это топовый 11,4-канальный аудио/видео ресивер, который поддерживает Auro 3D и DTS:X Pro. Новая модель имеет минималистичный дизайн передней панели с дисплеем состояния в стиле иллюминатора. Она доступна в черном и серебристо-золотом исполнении и выполнена по самым высоким стандартам. Его панель оснащена выбираемой боковой подсветкой, а откидная передняя панель скрывает все функции, которые редко используются, создавая чистую эстетику. Ресивер также оснащен алюминиевым пультом дистанционного управления с подсветкой для удобства использования в затемненных помещениях.



Marantz CINEMA 30 имеет симметричный монолитный усилитель, обеспечивающий удивительно чистую и мгновенную мощность с низким уровнем искажений. Ресивер имеет 11 каналов встроенного усиления, что позволяет поддерживать широкий спектр потенциальных конфигураций акустических систем. Он также оборудован 13,4-канальной встроенной обработкой, позволяющей подключать внешний усилитель мощности для крупных домашних кинотеатров. Все аспекты усиления, блока питания и сигнального тракта были тщательно отточены специалистами Marantz Sound Master для обеспечения наилучшего качества звука.

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Ресивер оснащен двойным процессором SHARC с 32-битным ЦАП ESS Sabre. Он поддерживает Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X Pro и Auro 3D, и способен точно декодировать и обрабатывать все формы входящего аудио. CINEMA 30 также предлагает расширенную оптимизацию помещения с помощью Audyssey MultEQ XT32 и опциональной калибровки Dirac Live. Ресивер имеет также поддержку 8K для HDMI входов и выходов.

CINEMA 30 является масштабируемым решением, подходящим для различных системных конфигураций. Он поддерживает множество аналоговых и цифровых входов, а пользовательский интерфейс высокого разрешения делает настройку и кастомизацию простой. Ресивер также совместим с мультирумной платформой HEOS для умного дома.

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В целом, Marantz CINEMA 30 представляет собой флагманский AV-ресивер с высоким качеством звука и поддержкой самых передовых аудиоформатов. Он обладает элегантным дизайном, мощностью и многофункциональностью, делая его отличным решением для создания домашнего кинотеатра высокого уровня.



Новая модель AVR Marantz CINEMA 30 будет доступна на рынке с февраля 2024 года по цене $4 500(около 400 000 рублей).