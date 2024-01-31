Компания Samsung представила туристический короткометражный фильм под названием «Эмма Майерс в Сеуле», записанный полностью на смартфон Galaxy S24 Ultra

Компания Samsung представила туристический короткометражный фильм под названием «Эмма Майерс в Сеуле», записанный полностью на смартфон Galaxy S24 Ultra. Актриса Эмма Майерс, известная по роли в сериале Netflix «Wednesdays», отправилась в дневное путешествие по оживленному городу Сеулу. Большинство сцен в ролике были сняты ею самой, демонстрируя отличные возможности камеры Galaxy S24 Ultra. Зрителям предлагаются кадры, которые позволяют оценить красоту Сеула своими глазами.

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От самых известных туристических достопримечательностей до скрытых жемчужин повседневной жизни местных жителей — видео предлагает разнообразные кадры о Сеуле. Galaxy S24 Ultra стал для Эммы спутником на весь день благодаря передовым технологиям и искусственному интеллекту для удобной навигации. Как комментирует режиссер видео Хангйол Ли: «современные пользователи любят использовать свои мобильные телефоны для записи того, что они видят и слышат, и стремятся к скорости и простоте использования. Именно поэтому я считаю, что Galaxy S24 Ultra — лучший выбор».

Запоминающий момент в видеоролике — когда Эмма встречает свою любимую к-поп-группу TXT и участвует в танцевальном конкурсе с ее участниками. Благодаря сверхъяркой портретной съемки камера Galaxy S24 Ultra издалека запечатлела выступление TXT на сцене даже в условиях недостаточной освещенности. Будучи уже членом команды Galaxy Team, Эмма Майерс присоединилась к Samsung в прошлом году. Видеоролик «Эмма Майерс в Сеуле» демонстрируя возможности камеры устройств Galaxy, доказывает, что Galaxy S24 Ultra — это творческий инструмент для съемки повседневных сцен и незабываемых моментов.

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