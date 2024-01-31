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Kefir32
Cambium представила новый mesh-маршрутизатор RV22 Wi-Fi 6 Home Mesh Router
Для подключения жилых помещений и нужд малого и среднего бизнеса компания Cambium представляет новый mesh-маршрутизатор RV22 Wi-Fi 6 Home Mesh Router

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Для подключения жилых помещений и нужд малого и среднего бизнеса компания Cambium представляет новый домашний mesh-маршрутизатор RV22 Wi-Fi 6 Home Mesh Router. RV22 состоит из нового маршрутизатора Wi-Fi 6, облачных рабочих процессов, фирменного клиентского оборудования (CPE) и специального приложения для пользователей. Это приложение предоставляет данные о производительности и инструменты помощи, которыми управляет сам пользователь. RV22 работает как часть платформы ONE Network от Cambium, обеспечивая исключительные возможности Wi-Fi и требуя меньше ИТ-ресурсов и персонала от поставщика услуг или корпоративного ИТ-менеджера.

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RV22 Wi-Fi 6 Home Mesh Router оснащен высокоэффективной антенной, разработанной для обеспечения лучшего покрытия и высокой пропускной способности. Это облегчает поддержку потокового HD-видео, веб-браузинга и камер наблюдения в одной сети.

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RV22 Wi-Fi 6 Home Mesh Router прокладывает маршруты, интегрируясь с системой управления Cambium Networks cnMaestro. Кроме того, в нем предусмотрены координация автоматических частот, фильтрация контента, время сна устройств, гостевая сеть и полезные инструменты для оптимизации работы Wi-Fi. Как аппаратное оборудование RV22, так и пользовательское приложение можно брендировать для поддержки и продвижения бизнеса поставщика услуг. Пользовательское приложение предлагает точные данные и полезные инструменты управления.

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