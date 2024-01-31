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Kefir32
Planet Zoo выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S в конце марта
Базовая версия игры будет иметь множество улучшений и функций, что сделает ее более доступной и приятной для консольных игроков. Кроме того, в консольную версию войдут все DLC

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После долгих лет ожидания поклонники симуляторов могут ликовать: компания Frontier Developments объявила, что Planet Zoo наконец-то дебютирует на консолях. Популярная игра, которая была широко распространена на ПК, появится на PS5 и Xbox Series X/S в конце марта.

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Базовая версия игры будет иметь множество улучшений и функций, что сделает ее более доступной и приятной для консольных игроков. Кроме того, в консольную версию войдут все DLC, представленные на ПК, а первые два дополнения будут доступны на старте всем, кто приобретет Deluxe Edition игры. Ultimate Edition предоставит доступ ко всему Deluxe-контенту и Season Pass, который обеспечит доступ к 14 будущим DLC-пакетам после дебюта на консоли.

Для тех, кто заинтересован в приобретении игры, стали известны цены на каждую версию для консоли:

  • Стандартное издание - $49,99 / €49,99
  • Deluxe Edition - $59,99 / €59,99
  • Ultimate Edition - $119,99 / €119,99

Игроки, оформившие предварительный заказ на любое из трех изданий, получат в подарок трех эксклюзивных животных: карликового бегемота, комодского дракона и газель Томсона.

Дата выхода консольной версии Planet Zoo назначена на 26 марта 2024 года. В преддверии релиза Frontier проведет 31 января прямую трансляцию, чтобы рассказать больше об игре.

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Благодаря потрясающей графике, реалистичному геймплею и множеству экзотических животных, за которыми нужно ухаживать, Planet Zoo наверняка станет хитом на консолях. Поклонники могут посмотреть анонсирующий трейлер для консолей, чтобы получить представление о грядущих событиях.

#xbox series x #ps5 #xbox series s #xbox series s/x #ps 5 #planet zoo
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