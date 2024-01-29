В последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что новые iPad Pro и M3 MacBook Air уже находятся в производстве в системе поставок Apple.

По словам надежного источника, Марка Гурмана из Bloomberg, ожидается, что Apple выпустит обновленные модели iPad Air, iPad Pro и MacBook Air в конце марта. Новые модели iPad Pro и MacBook Air уже находятся в производстве в рамках цепочки поставок Apple.

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Что касается iPad Air, ожидается, что он получит новый 12,9-дюймовый дисплей, а также обновленную 10,9-дюймовую модель. Новые модели iPad Air будут оснащены чипом M2 от Apple для повышения производительности, обновленной задней камерой, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Текущая модель iPad Air пятого поколения с чипом M1 была выпущена в марте 2022 года.

Что касается iPad Pro, ожидается, что следующие модели будут оснащены OLED-дисплеями, что позволит им обеспечить более яркое отображение, более насыщенные цвета и меньшее энергопотребление.

Возможными особенностями будущей модели iPad Pro являются новый чип M3, поддержка беспроводной зарядки MagSafe, обновленная клавиатура Magic Keyboard и изменения в дизайне задней камеры.

Что касается MacBook Air, ожидается, что новые модели будут оснащены чипом M3 и получат аппаратное ускорение трассировки лучей и затенения сетки для улучшения графического рендеринга. Дизайн MacBook Air в этом году, вероятно, не претерпит серьезных изменений.

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Предполагается, что все эти новые устройства будут выпущены в марте 2024 года. Их предварительное производство уже запущено, и они станут новыми и улучшенными версиями существующих моделей iPad и MacBook Air. Эти обновленные устройства будут предлагать быструю производительность, улучшенную графику и другие новые функции, которые сделают их более привлекательными для потребителей.