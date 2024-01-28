Компания Fossil Group объявила о завершении своей деятельности в области смарт-часов и переориентации на свои основные сильные стороны

Компания Fossil Group объявила о завершении своей деятельности в области смарт-часов и переориентации на свои основные сильные стороны. В качестве одного из ведущих производителей смарт-часов на базе Wear OS в течение 9 лет, Fossil Group оставит большой пробел на рынке.

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В связи с существенными изменениями на рынке смарт-часов Fossil Group приняла рациональное решение о выходе из этого бизнеса и перенаправлении ресурсов на развитие традиционных часов, ювелирных изделий и изделий из кожи, под своими и лицензионными брендами. Компания известна своими эстетически привлекательными смарт-часами, и ее уход оставляет пустоту в индустрии. Отличительной чертой Fossil был минималистичный и модный дизайн смарт-часов.

Представитель компании заявила, что изменение стратегии связано с изменениями на рынке смарт-часов. Gen 6 станут последней линейкой смарт-часов от Fossil, но существующие модели будут продолжать обновляться в течение нескольких лет.

Ранее появились слухи о том, что Fossil планирует выйти из бизнеса, и некоторые пользователи Reddit сообщали об этом. Компания регулярно представляла новые модели на выставке CES, но в этом году ее не было.

Будучи одним из первых производителей, которые вовлеклись в разработку Wear OS, Fossil оставался активным игроком в этой сфере, даже в периоды, когда другие производители не проявляли особой заинтересованности в этой операционной системе. Однако совместное усилие Google и Samsung над новой версией Wear OS 3 в партнерстве с рядом компаний-производителей изменило ситуацию на рынке смарт-часов.

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Тем не менее, уход Fossil оставляет пустоту, и на данный момент часы Pixel могут быть единственными прямыми конкурентами.