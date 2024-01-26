Ubisoft запускает поддержку первых четырех сезонов "Skull and Bones" в течение первого года после выхода игры.

Долгожданный выход Skull and Bones от Ubisoft уже не за горами: игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 16 февраля. В преддверии релиза французская игровая компания рассказала о планируемом первом годе поддержки после выхода игры, пообещав игрокам увлекательное путешествие.

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В своем блоге Ubisoft напомнила фанатам, что игра предложит богатый эндшпильный опыт, включая сражения с динозаврами и совершение легендарных ограблений.

Компания также раскрыла названия сезонов:

Сезон 1: Frenzy - Филипп Ла Песте

Сезон 2: Havoc - близнецы Хубак

Сезон 3: Пробуждение дракона - имя лорда TBA

Сезон 4: Тень глубины - имя лорда TBA

Ожидается, что игра поступит в продажу сразу после ее релиза, 16 февраля.

В дополнение к новости о запуске Ubisoft объявила, что с 8 по 11 февраля в игре пройдет финальное открытое бета-тестирование, в ходе которого игроки на всех платформах смогут погрузиться в игру, повысить уровень Infamy до 6-го, получить эксклюзивные награды и перенести свой прогресс в релизную версию игры.

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Благодаря захватывающему геймплею и многообещающей поддержке после выхода Skull and Bones станет для игроков приключением, в которое стоит отправиться.