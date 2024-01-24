Около 20 000 пользователей популярных приложений для обмена сообщениями, включая WhatsApp*, Telegram и Viber, сообщили о массовых сбоях и неполадках.

24 января в ряде популярных приложений для обмена сообщениями, включая WhatsApp*, Telegram и Viber, произошли массовые сбои и неполадки. Пользователи из разных регионов России сообщали о трудностях в работе этих приложений, причем жалобы были самыми разными: от общих сбоев до конкретных проблем в приложениях или на сайтах. Больше всего от сбоев пострадали Новосибирская область, Хабаровский край и Москва.

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На замедление в работе WhatsApp* пожаловались более 9,3 тысячи пользователей, по данным сервиса "Отказ.рф". Другая мониторинговая платформа Downradar сообщила, что 61 % пользователей столкнулись с общим сбоем, 25 % - с проблемами в самом приложении, 7 % - с сайтом, а 5 % не смогли войти в свои аккаунты.

В Telegram также наблюдались сбои: о проблемах сообщили около 8,3 тысячи пользователей. Более половины пользователей (58 %) столкнулись с общим сбоем, 16 % - с проблемами при загрузке чатов, 11 % - с трудностями в работе приложения, 5 % - с неработающими кругами сообщений и 3 % - с невозможностью войти в аккаунт.

С проблемами 24 января столкнулся и Viber, еще одно приложение-мессенджер. Около 1,9 тысячи пользователей пожаловались на неполадки, причем большинство жалоб поступило из Новосибирской области и Хабаровского края. Среди других регионов, где были зафиксированы проблемы, - Москва, Приморский край и Амурская область.

Стоит отметить, что эти сбои не являются беспрецедентными: ранее пользователи WhatsApp* столкнулись с массовым отключением 17 января, причем наиболее пострадавшими регионами оказались Башкортостан и Татарстан.

На момент подготовки отчета масштабы и причины неполадок не уточнялись. Однако эти сбои подчеркивают зависимость от приложений для обмена сообщениями и потенциальное влияние их сбоев на повседневную жизнь пользователей.

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