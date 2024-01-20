Vision Pro поставляется с рядом приложений Apple, которые также доступны на iPhone и iPad

Vision Pro поставляется с рядом приложений Apple, которые также доступны на iPhone и iPad. О некоторых из них мы узнали за последние несколько месяцев из кусочков информации, предоставленной Apple, но в технических характеристиках Vision Pro, которые появились сегодня вместе с предзаказами, перечислены все приложения, которыми комплектуется устройство.

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Предустановленные приложения, оптимизированные для Vision Pro:

App Store

Encounter Dinosaurs

Файлы

Freeform

Keynote

Почта

Сообщения

Mindfulness

Музыка

Заметки

Фотографии

Safari

Настройки

Советы

TV

Предустановленные, но не оптимизированные для Vision Pro приложения:

Книги

Календарь

Дом

Карты

Новости

Подкасты

Напоминания

Ярлыки

Акции

Голосовые заметки

Любопытно, что, несмотря на наличие предустановленного приложения Keynote, Apple не указала другие приложения iWork, такие как Pages и Numbers. В списке Apple нет приложения Find My, а также приложений Health, Clock, Contacts и Weather. FaceTime в списке нет, но мелкий шрифт подтверждает, что приложение FaceTime действительно есть, а также приложение Capture для съемки видео и фотографий на устройстве.

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Возможно, некоторые приложения Apple не будут предустановлены, но их можно будет загрузить из App Store после запуска, а также будет несколько сторонних приложений, разработанных для Vision Pro.