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Vision Pro поставляется с рядом приложений Apple, которые также доступны на iPhone и iPad. О некоторых из них мы узнали за последние несколько месяцев из кусочков информации, предоставленной Apple, но в технических характеристиках Vision Pro, которые появились сегодня вместе с предзаказами, перечислены все приложения, которыми комплектуется устройство.
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Предустановленные приложения, оптимизированные для Vision Pro:
- App Store
- Encounter Dinosaurs
- Файлы
- Freeform
- Keynote
- Почта
- Сообщения
- Mindfulness
- Музыка
- Заметки
- Фотографии
- Safari
- Настройки
- Советы
- TV
Предустановленные, но не оптимизированные для Vision Pro приложения:
- Книги
- Календарь
- Дом
- Карты
- Новости
- Подкасты
- Напоминания
- Ярлыки
- Акции
- Голосовые заметки
Любопытно, что, несмотря на наличие предустановленного приложения Keynote, Apple не указала другие приложения iWork, такие как Pages и Numbers. В списке Apple нет приложения Find My, а также приложений Health, Clock, Contacts и Weather. FaceTime в списке нет, но мелкий шрифт подтверждает, что приложение FaceTime действительно есть, а также приложение Capture для съемки видео и фотографий на устройстве.
Возможно, некоторые приложения Apple не будут предустановлены, но их можно будет загрузить из App Store после запуска, а также будет несколько сторонних приложений, разработанных для Vision Pro.