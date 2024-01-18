"Слово Пацана. Кровь на асфальте" планировался к премьере на телевидении, но точные даты не были объявлены.

Сериал "Слово Пацана. Кровь на асфальте" изначально планировался к премьере на телевидении, но точные даты не были объявлены. Однако с 9 ноября сериал стал доступен для просмотра онлайн. В центре сюжета - казанские группировки, действовавшие в 1980-е годы. Сериал завоевал огромную популярность, а актеры, сыгравшие главные роли, также стали очень популярны.



Премьера сериала на телевидении была назначена на 22 января, но позже дата была скорректирована. Текущий статус премьеры на канале НТВ неизвестен, так как информация о дате была удалена со всех ресурсов канала. Вместо этого о ней говорится лишь "скоро". Однако появилась информация, что первый эпизод сериала выйдет в эфир 29 января 2024 года.



Ранее говорилось, что режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев обсуждали возможность второго сезона, что вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. Осенью 2023 года состоялась успешная онлайн-премьера сериала, а зимой 2024 года было объявлено, что он будет показан на телевидении.



Премьера первого эпизода состоялась 9 ноября 2023 года, но из-за утечки версий двух последних эпизодов концовку пришлось переснимать. Производственная команда работала круглосуточно, чтобы сериал был завершен в срок. Актерам, которые уже были заняты в других проектах, приходилось заниматься дубляжом по ночам.



В сериале задействован талантливый актерский состав: Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анна Пересильд, Сергей Бурунов, Елизавета Базыкина, Никита Кологривый и другие. Также обсуждались места съемок и производственный процесс, стало известно, что актриса Анна Пересильд случайно встретилась с режиссером на одном из кинофестивалей, благодаря чему и получила роль в сериале.



В целом, несмотря на то, что конкретные детали телевизионной премьеры на канале НТВ пока неясны, сериал вызвал большой резонанс благодаря своему онлайн-релизу и талантливому актерскому составу. Поклонники с нетерпением ждут официального объявления даты телевизионной премьеры, надеясь на успешное продолжение сериала.